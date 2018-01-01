Сгоревшую в Южно-Сахалинске ель заменят другой

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске на месте сгоревшей праздничной елки установят новую. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

В ночь на понедельник загорелась 25-метровая искусственная ель, установленная на площади Ленина. Точные причины происшествия выясняются, одна из версий — несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

Ее заменят 12-метровой искусственной елкой, приобретенной для городского парка и ранее украшавшей стадион "Космос".

По словам руководителя городского парка культуры и отдыха Виктора Калюжного, работы по монтажу дерева закончат в течение суток.