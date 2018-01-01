В Приморье семья погибшей при ЧП в детском центре получит компенсацию

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв — РИА Новости. Семье воспитателя, погибшей при взрыве водонагревателя в детском реабилитационном центре в Приморье, выплатят компенсацию, сообщает администрация края.

Электрический водонагреватель взорвался в Спасском социально-реабилитационном центре утром 31 декабря. При взрыве погибла воспитатель, дети не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"На 9 января уже назначена экспертиза, по итогам которой станет понятна причина взрыва. По поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко семье погибшей будет выплачена компенсация", — сказал замглавы Приморья Павел Серебряков, который 31 декабря побывал в социально-реабилитационном центре.

Сейчас строители восстанавливают разрушенное помещение. Со всеми находившимися в реабилитационном центре 11 детьми работал психолог.

Всех детей перевезли в филиал учреждения в Чкаловском сельском поселении, где они пробудут до завершения ремонта в пострадавшем здании.