В Приморье после гибели воспитателя возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Дело возбудили после взрыва электрического водонагревателя в детском реабилитационном центре в Приморье и гибели воспитателя, сообщает краевое СУСК РФ.

Электрический водонагреватель взорвался в Спасском социально-реабилитационном центре утром 31 декабря. В СУСК сообщали, что при взрыве погибла воспитатель.

"По факту смерти следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детском центре в результате хлопка обрушилась межкомнатная стена, из-за чего и погибла 59-летняя воспитатель. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает, сообщает СУСК.

На месте происшествия работают следователи, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается