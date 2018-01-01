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Чахохбили, КВН и хоккей: как отмечают Новый год в российских колониях

08:0001.01.2018
(обновлено: 08:23 01.01.2018)
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© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииВстреча Нового года в исправительных учреждениях РоссииВстреча Нового года в исправительных учреждениях России
© Фото : пресс-бюро ФСИН России

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Соте из курицы, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" и поэтические вечера — жизнь в колониях, как и на свободе, в новогодние праздники полна развлечений. Несмотря на суровую тюремную действительность, заключенные и администрация исправительных учреждений в праздничные дни стараются максимально разнообразить свой досуг. О том, как встречали 2018-й за решеткой, — в материале РИА Новости.

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
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Тюремная эйфория

Как правило, атмосфера, царящая в колониях и следственных изоляторах, далека от праздничной, однако в преддверии наступления новогодней ночи все резко меняется. "Удовольствие от приближающегося торжества заключенные начинают испытывать еще задолго. Они ставят елку, украшают свои бараки и камеры новогодними игрушками и мишурой, — рассказал РИА Новости один из бывших арестантов Сергей. — Уже с начала декабря с воли шлют передачи с едой, особенно со сладостями, и чаем. А с прилавка тюремного магазина к концу месяца исчезает практически весь товар". И хотя в исправительных учреждениях категорически запрещено употреблять алкоголь, по словам Сергея, особо предприимчивые заключенные все же умудряются раздобыть спиртные напитки. Остальные довольствуются соками и чифирем (крепким чаем).

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииВстреча Нового года в исправительных учреждениях России
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Встреча Нового года в исправительных учреждениях России

Колония для пожизненного заключения на острове Огненный
© РИА Новости / Антон Денисов
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Примерно за две недели до 31 декабря праздничный ажиотаж усиливается. "В воздухе царит эйфория, и никогда заключенные не испытывают такого чувства единения, как в эти дни, — продолжает Сергей. — Даже охранники, несмотря на усиленные меры контроля, во многом проявляют лояльность и даже могут поделиться с заключенными какими-нибудь угощениями".

По его словам, нетерпеливое ожидание праздника для некоторых арестантов вполне объяснимо. "Например, одни заключенные в будущем году выходят на волю, поэтому и ждут его наступления словно манны небесной. Другие — надеются на амнистию. Особенно если предстоящий год богат на юбилейные даты, такие, как 70-летие победы в Великой Отечественной войне и прочие, — рассказывает бывший зэк. — В новом году арестанты желают друг другу поскорее выйти на волю. Даже тем, кому сидеть еще лет десять-пятнадцать".

Оливье для сокамерников

Продукты для новогодних блюд обитатели камер запасают заранее и не трогают вплоть до самого праздника. "Тридцать первого декабря с самого утра в бараках стоит веселая предпраздничная суета: люди режут колбасу, заваривают чифир, чистят фрукты и раскладывают сладости, — продолжает Сергей. — Если каких-то ингредиентов не хватает, их просто заменяют другими. Например, вместо риса в какой-нибудь салат могут добавить лапшу быстрого приготовления".

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииВстреча Нового года в исправительных учреждениях России
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Встреча Нового года в исправительных учреждениях России

Повара исправительных учреждений в эти дни тоже стараются побаловать заключенных изысканными блюдами. "Новогоднее меню в исправительных колониях получается очень разнообразным, — сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН России. — В него входят винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, мясные и рыбные биточки, пельмени, а также рулеты из мяса и овощей".

Спорт, театр и добрые фильмы

Как правило, отмечать Новый год в колониях начинают заранее, поскольку команда "отбой" раздается задолго до первых ударов курантов. Заключенные и охранники поздравляют друг друга, обмениваются подарками и даже могут посидеть в эту ночь за одним столом. "Обычно для организации досуга в учреждениях проводятся концерты художественной самодеятельности, театрализованные постановки и просмотры добрых новогодних фильмов, — рассказали в пресс-бюро ФСИН России. — Но их показ в соответствии с распорядком дня после сигнала "отбой" не предусмотрен".

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне
© РИА Новости / Максим Блинов
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Однако, по словам нашего собеседника, администрация иногда все же может "закрыть глаза" и на ночные посиделки арестантов. Правда, при условии культурного поведения. "На моей памяти был случай, когда заключенный весь год вел себя примерно и в будущем мог претендовать на условно-досрочное освобождение, — вспоминает Сергей. — А потом в новогоднюю ночь напился и устроил пьяный дебош. В итоге на следующее утро он, конечно, очень раскаивался, но об УДО больше не помышлял".

Как отметили в ФСИН, на все новогодние каникулы запланирована большая культурно-развлекательная программа. "Осужденные примут участие в интеллектуальных конкурсах, "КВН", "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг", в занимательных викторинах на знание обычаев данного торжества и других тематических мероприятиях, — рассказал представитель пресс-бюро. — Также во всех колониях проводятся спортивные соревнования. Сейчас наиболее популярным видом спорта в учреждениях является хоккей с шайбой".

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииВстреча Нового года в исправительных учреждениях России
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Встреча Нового года в исправительных учреждениях России
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