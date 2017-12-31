РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Фигурант дела о взрыве в Петербурге рассказал о мотивах преступления

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (78)
21:4231.12.2017
(обновлено: 21:48 31.12.2017)
61995322
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАвтомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. Архивное фотоАвтомобиль ФСБ РФ у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Фигурант дела о взрыве в петербургском супермаркете Дмитрий Лукьяненко во время допроса рассказал о мотивах преступления. Он признался, что пошел на это из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал, рассказала представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники следственного комитета РФ во время следственных мероприятий у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Клинцевич оценил работу ФСБ по задержанию организатора взрыва в Петербурге

Самодельная бомба и флешки

Следователям также удалось выяснить, что мужчина сам изготовил и заложил взрывное устройство. Неподалеку от места взрыва он спрятал две флешки с информацией о причинах, побудивших его пойти на это.

Подтвердить причастность Лукьяненко к преступлению удалось при помощи экспертиз, в том числе генетической. Он также сознался в содеянном на допросе.
Теперь следствию предстоит установить степень его вменяемости.

"Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты", — заключила Петренко.

Последствия взрыва в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
В Совфеде назвали заявление ИГ* о причастности к взрыву в Петербурге пиаром

Арест обвиняемого

В воскресенье дело о взрыве переквалифицировали в статью о теракте. Ранее его рассматривали как покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Лукьяненко уже предъявили обвинение. Позднее Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении мужчины под стражу.

"Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет", — рассказали объединенная пресс-служба судов города.

При этом в СК сообщали, что подозреваемый наблюдался в психоневрологическом диспансере с 19 лет.

Лукьяненко намерен обжаловать постановление суда об аресте.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
X5 Retail обещает покрыть расходы на лечение пострадавших в Петербурге

Что произошло

В среду в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила. Пострадали 18 человек.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В субботу ФСБ задержала подозреваемого и передала его следователям на допрос.

Пиар ИГ*

Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"*. В группировке отметили, что теракт совершили члены ячейки террористов.

Спецавтомобили у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
"Вспышка, потом темнота": очевидцы рассказали о взрыве в Петербурге

При этом в Совфеде и Госдуме скептически отнеслись к заявлению террористической группировки о причастности к теракту. Так первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

Депутат Адальби Шхагошев предположил, в свою очередь, что таким образом ИГ* пытается восстановить свой авторитет после поражения в Сирии и првлечь новых сторонников.

* Террористическая организация, запрещена в России

Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге
Перейти в фотобанк
Теракт в супермаркете в Санкт-Петербурге
Комментировать
Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Оксана Щекарева
Нетеракт. Но этот человек натворил бед.
21:53
31.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Nikolai А. Drach Drach
1. Конечно, человек психически нездоров. Но вопрос до какой степени . Ума положить ВУ в ящик Камеры Хранения и смыться у него хватило. 2. А вот чиновников из комитета торговли разославших " настойчивые рекомендации " по торговым сетям ликвидировать Камеры Хранения точно надо проверить на вменяемость. Что же у них не хватило ума рекомендовать коллегам из Комитета по транспорту убрать с улиц общественный транпорт и закрыть метрополитен ? Это что бы "террористам" не на чем было ездить к местам приступления! 3. А вообще почему никто не задал вопрос : как во втором по величине и популярности кинотеатре Ленинграда "Гигант" оказался универсам ? Даже по приватизации "по Чубайсу" кинотеатры в стране, как и детствие учреждения, приватизации не подлежали. В Выборгском районе вообще все кинотеатры или приватизировали или снесли ...Негде теперь гражданам смотреть "Новости дня", или "Фитиль"...
22:24
31.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена