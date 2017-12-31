Фигурант дела о взрыве в Петербурге рассказал о мотивах преступления

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Фигурант дела о взрыве в петербургском супермаркете Дмитрий Лукьяненко во время допроса рассказал о мотивах преступления. Он признался, что пошел на это из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал, рассказала представитель СК Светлана Петренко.

Самодельная бомба и флешки

Следователям также удалось выяснить, что мужчина сам изготовил и заложил взрывное устройство. Неподалеку от места взрыва он спрятал две флешки с информацией о причинах, побудивших его пойти на это.

Подтвердить причастность Лукьяненко к преступлению удалось при помощи экспертиз, в том числе генетической. Он также сознался в содеянном на допросе.

Теперь следствию предстоит установить степень его вменяемости.

"Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты", — заключила Петренко.

Арест обвиняемого

В воскресенье дело о взрыве переквалифицировали в статью о теракте. Ранее его рассматривали как покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Лукьяненко уже предъявили обвинение. Позднее Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении мужчины под стражу.

"Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет", — рассказали объединенная пресс-служба судов города.

При этом в СК сообщали, что подозреваемый наблюдался в психоневрологическом диспансере с 19 лет.

Лукьяненко намерен обжаловать постановление суда об аресте.

Что произошло

В среду в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила. Пострадали 18 человек.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В субботу ФСБ задержала подозреваемого и передала его следователям на допрос.

Пиар ИГ*

Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"*. В группировке отметили, что теракт совершили члены ячейки террористов.

При этом в Совфеде и Госдуме скептически отнеслись к заявлению террористической группировки о причастности к теракту. Так первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у террористов в России не существует.

Депутат Адальби Шхагошев предположил, в свою очередь, что таким образом ИГ* пытается восстановить свой авторитет после поражения в Сирии и првлечь новых сторонников.

* Террористическая организация, запрещена в России