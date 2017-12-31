В Волгограде полиция не нашла взрывоопасных предметов в аэропорту

ВОЛГОГРАД, 31 дек — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в аэропорту Волгограда, сообщил РИА Новости представитель приволжского ЛУВД на транспорте.

Ранее местные СМИ сообщили, что эвакуация в аэропорту проводилась в связи со звонком о минировании. Сотрудники и пассажиры аэропорта были эвакуированы около 17.30 мск.

"В аэропорту проведены проверочные мероприятия. Взрывоопасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в 20.00 мск аэропорт возобновил работу в штатном режиме.