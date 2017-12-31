В Казани аэропорт возобновил работу после звонка о "минировании"

КАЗАНЬ, 31 дек — РИА Новости. Пассажиры и персонал международного аэропорта Казани в воскресенье вечером были эвакуированы из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве, угроза не подтвердилась, и аэропорт продолжил работу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

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"В 18.35 мск поступило сообщение. Сразу же была начата эвакуация пассажиров и персонала", — сказал Гатауллин.

Собеседник агентства уточнил, что специальные службы провели проверку, в настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.