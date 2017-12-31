В Саратове эвакуировали аэропорт после звонка о "минировании"

САРАТОВ, 31 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажиры и сотрудники аэропорта Саратова в воскресенье вечером были эвакуированы после ложного сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщили в пресс-службе АО "Саратовские авиалинии".

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По данным пресс-службы, анонимный звонок о "минировании" поступил в аэропорт "Саратов-Центральный" в воскресенье в 18.08 по местному времени (17.08 мск), после чего пассажиры и работники аэропортового комплекса были эвакуированы, а силовики провели здание.

"Сведения о минировании здания аэропорта "Саратов-Центральный", поступившие анонимно, оказались ложными. Аэропорт работает в штатном режиме", — отметили в компании.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.