В Ингушетии две женщины и младенец погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 31 дек – РИА Новости. Две женщины и девятимесячный ребенок погибли в результате столкновения автомобилей BMW и "Лада Гранта" в Ингушетии, еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

"Около 16.30 мск в воскресенье на федеральной автодороге "Кавказ" в районе кирпичного завода в селении Яндаре произошло столкновение автомобилей BMW и "Лада Гранта". В результате аварии погибли две женщины и девятимесячная девочка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все погибшие были пассажирами "Лады". Кроме того, в ДТП пострадали водитель "Гранты" и еще одна пассажирка этой же машины.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины столкновения, проводится расследование", — отметили в пресс-службе.