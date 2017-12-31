Площадь пожара на складе под Подольском увеличилась до 1500 "квадратов"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что по адресу Домодедовское шоссе, дом 27 на открытой площадке склада загорелись пластиковые брикеты. Площадь горения составила 400 квадратных метров.

"В 16.30 – площадь пожара увеличилась до 800 кв. м (300 кв. м возгорание брикетов и 500 кв. м внутри ангара). В 16.35 – площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м (300 кв. м возгорание брикетов и 1200 кв. м внутри ангара). В 15.55 – объявлен повышенный ранг пожара №2. Угрозы распространения пожара на другие здания нет, есть угроза распространения пожара внутри ангара. Погибших и пострадавших предварительно нет", — говорится в сообщении.

Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту пожара направлена дежурная смена ПСО-26 "Мособлпожспас".