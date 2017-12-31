Угроза взрыва в торговом центре "Мега Химки" не подтвердилась

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка шести тысяч человек эвакуированы из торгового комплекса "Мега Химки" в Московской области после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
11.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Ранее стало известно, что персонал и посетителей торгового комплекса "Мега Химки" эвакуируют в Московской области после анонимного звонка с угрозой "минирования". Перед торговым комплексом образовались автомобильные пробки.