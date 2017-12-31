Угроза взрыва в торговом центре "Мега Химки" не подтвердилась

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (421)

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Порядка шести тысяч человек эвакуированы из торгового комплекса "Мега Химки" в Московской области после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

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"Всего из торгового комплекса эвакуировали почти шесть тысяч человек. Проверку завершили в 17.05, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что персонал и посетителей торгового комплекса "Мега Химки" эвакуируют в Московской области после анонимного звонка с угрозой "минирования". Перед торговым комплексом образовались автомобильные пробки.