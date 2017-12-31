В Москве проверяют три торговых центра из-за звонков о "минировании"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сразу три крупных торговых центра проверяют в разных районах Москвы после анонимных звонков с сообщением о "минировании", сообщил РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Поступили звонки с угрозой взрыва трех торговых центров "Капитолий", "Гудзон" и "Хорошо" в Западном, Южном и Северном административных округах Москвы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты ведут проверку помещений всех трех торговых центров.
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10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.