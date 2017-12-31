На складе под Подольском вспыхнул пожар

© Фото : МЧС России по Московской области

© Фото : МЧС России по Московской области

Пожар под Подольском. 31 декабря 2017

Пожар под Подольском. 31 декабря 2017

© Фото : МЧС России по Московской области

© Фото : МЧС России по Московской области

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пластиковые изделия загорелись на открытой площадке склада на площади 400 квадратных метров в Подольском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

© Фото : МЧС России по Московской области Пожар под Подольском. 31 декабря 2017 © Фото : МЧС России по Московской области Пожар под Подольском. 31 декабря 2017

"На открытой площадке склада по адресу Домодедовское шоссе, строение 27 горят пластиковые брикеты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара 400 квадратных метров.

Причины возгорания выясняются

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