На складе под Подольском вспыхнул пожар

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пластиковые изделия загорелись на открытой площадке склада на площади 400 квадратных метров в Подольском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"На открытой площадке склада по адресу Домодедовское шоссе, строение 27 горят пластиковые брикеты", — сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара 400 квадратных метров.
Причины возгорания выясняются
Новогодний фейерверк в г.Подольск pic.twitter.com/BQe3cNUykL— Надров Тимур (@NadrovTimur) 31 декабря 2017 г.