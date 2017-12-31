Следствие выяснило, почему сбежавший из саратовской колонии убил жену

САРАТОВ, 31 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Осужденный Сергей Дубовицкий, которого задержали после побега из колонии в Саратовской области, признал вину в убийстве супруги, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении развестись, сообщила РИА Новости в воскресенье старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

По версии следствия, 29 декабря 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии-поселения в Саратовской области и отправился в село Квасниковка Энгельсского района к супруге, которая незадолго до этого якобы сообщила ему о намерении расторгнуть с ним брак, в связи с чем тот решил ее убить. Следователи установили, что фигурант дела нанес жене свыше 40 ножевых ранений, после чего скрылся и был задержан в течение суток, орудие убийства у него изъяли.

"Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство". Вину он признал, и в ходе проверки его показаний на месте он подробно рассказал и показал, как совершал убийство жены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в отношении Дубовицкого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Побег из места лишения свободы", которое передали для расследования в органы СК РФ. Кроме того, по данным МВД, при задержании беглец оказал сопротивление и бросался на оперативников с ножом.

"Обстоятельства задержания обвиняемого будут проверены, всем его действиям будет дана правовая оценка", — отметила Котлова.

По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.

Сам Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд тогда приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к пяти годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.