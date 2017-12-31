Полиция задержала подозреваемых в "минировании" метро в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Свердловские сыщики полиции и ФСБ задержали двух подозреваемых в ложных сообщениях о "минировании" метро и жилого дома в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в воскресенье глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Тридцатого декабря Екатеринбург подвергся очередной информационной атаке лжеминеров. Сведения криминального характера поступили в адрес ряда торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов. По всем случаям органы внутренних дел предпринимали комплекс необходимых мер реагирования. В результате проведенных оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга, а также жилого дома", — сказал Горелых.
11.1%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.4%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Один при допросе в полиции пояснил, что хотел, таким образом, якобы проверить воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй намеривался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало. По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Эта статья предусматривает реальный срок лишения свободы, а в ближайшее время депутатский корпус нашей страны планирует ее значительно ужесточить", — рассказал глава пресс-службы ГУМВД.
Горелых добавил, что всего в 2017 году полиции и ФСБ Свердловской области удалось изобличить порядка 50 лжеминеров.