Полиция задержала подозреваемых в "минировании" метро в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Свердловские сыщики полиции и ФСБ задержали двух подозреваемых в ложных сообщениях о "минировании" метро и жилого дома в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в воскресенье глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщали ранее местные СМИ, в субботу в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали посетителей торговых центров "Мега", "Гринвич" и "Карнавал". Горелых сообщал, что в ходе проверки зданий полиция не нашла опасные предметы.

"Тридцатого декабря Екатеринбург подвергся очередной информационной атаке лжеминеров. Сведения криминального характера поступили в адрес ряда торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов. По всем случаям органы внутренних дел предпринимали комплекс необходимых мер реагирования. В результате проведенных оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга, а также жилого дома", — сказал Горелых.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.1% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.4% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

В первом случае "шутником" по подземке оказался неработающий житель областного центра 1965 года рождения гражданин Куршаков, а во втором – гражданин Подойников 1967 года рождения, житель города Среднеуральск.

"Один при допросе в полиции пояснил, что хотел, таким образом, якобы проверить воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй намеривался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало. По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Российской Федерации. Эта статья предусматривает реальный срок лишения свободы, а в ближайшее время депутатский корпус нашей страны планирует ее значительно ужесточить", — рассказал глава пресс-службы ГУМВД.

Горелых добавил, что всего в 2017 году полиции и ФСБ Свердловской области удалось изобличить порядка 50 лжеминеров.