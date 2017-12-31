В Магадане загорелся склад с бытовой химией площадью 800 квадратных метров

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Склад с бытовой химией и косметикой загорелся в промышленной зоне на площади 800 квадратных метров в Магадане, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На улице Пролетарская горит одноэтажный склад с косметикой и бытовой химией. Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место пожара направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Обстоятельства возгорания выясняются.