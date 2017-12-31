В кафе на Кубани произошла стрельба, три человека погибли

КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе в кафе на Кубани, подозреваемые в убийстве задержаны, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской Краснодарского края поступило правоохранителям около 2.00 мск.

"На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на розыск подозреваемых был ориентирован весь личный состав усть-лабинских полицейских и наряды других районов Краснодарского края.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой", — добавили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемые были доставлены в ОМВД России по Усть-Лабинскому району, при содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы. В настоящий момент подозреваемые переданы в СУСК РФ по региону.