ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве молодой пары в Приморье уроженец Сахалина при задержании ранил полицейского и пытался покончить с собой, сообщает краевое управление МВД России.

Ранее в краевом СУСК сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве двух человек, возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство). Сообщалось также, что при задержании он ранил себя и сейчас находится в больнице.

По данным УМВД, подозреваемый, "причинив множественные ножевые ранения парню и девушке, скрылся в неизвестном направлении". Его задержали в Надеждинском районе в такси.

"При задержании уроженец Сахалинской области 1984 года рождения попытался оказать сопротивление, причинив ножевое ранение сотруднику уголовного розыска, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он госпитализирован", — говорится в сообщении.