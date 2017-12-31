В Саратовской области завели дело после побега заключенного из колонии

САРАТОВ, 31 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело по факту побега из колонии в Саратовской области осужденного Сергея Дубовицкого, который подозревается в убийстве супруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее в СУСК сообщили, что тело 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, обнаружили с ножевыми ранениями в пятницу вечером в ее доме. В убийстве подозревается 43-летний супруг потерпевшей Сергей Дубовицкий, который в тот день сбежал из колонии-поселения и был задержан правоохранителями к вечеру субботы. По данным МВД, при задержании беглец оказал сопротивление и бросался на оперативников с ножом.

"По факту побега осужденного Сергея Дубовицкого 30 декабря сотрудниками отдела дознания отдела МВД по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побег из места лишения свободы". В настоящее время дело передано в СУСК", — сказал собеседник агентства.

По делу о побеге Дубовицкому грозит до четырех лет лишения свободы.

Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к пяти годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.

В СУСК ранее сообщили, что по факту убийства супруги Дубовицкого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.