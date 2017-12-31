В Саратовской области завели дело после побега заключенного из колонии

САРАТОВ, 31 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело по факту побега из колонии в Саратовской области осужденного Сергея Дубовицкого, который подозревается в убийстве супруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"По факту побега осужденного Сергея Дубовицкого 30 декабря сотрудниками отдела дознания отдела МВД по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побег из места лишения свободы". В настоящее время дело передано в СУСК", — сказал собеседник агентства.
По делу о побеге Дубовицкому грозит до четырех лет лишения свободы.
Дубовицкий в 2014 году был осужден за драку с нанесением серьезных ножевых ранений односельчанину, вступившемуся за жену осужденного в конфликте между супругами во время застолья. Суд приговорил Дубовицкого по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к пяти годам колонии, из которых ему оставалось еще отбыть около 1 года и 7 месяцев.
В СУСК ранее сообщили, что по факту убийства супруги Дубовицкого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой женщины осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким. Дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.