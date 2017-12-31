В Приморье задержали подозреваемого в убийстве двух человек

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек в Приморье, сообщила РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

Ранее несколько местных СМИ написали, что 30 декабря мужчина выскочил из машины в центре города Артем Приморского края близ площади Ленина и ножом убил девушку и парня.

"Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый задержан", — сказала собеседница агентства.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, при задержании подозреваемый ранил себя.

"Сейчас он находится в больнице. Погибшая пара скончалась от ножевых ранений", — добавил источник.