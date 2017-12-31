В одном из районов Сахалина восстановили электроснабжение

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено в Углегорском районе Сахалина, обесточенном после циклона, сообщает Главное управление МЧС по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что три села остаются обесточенными после циклона на Сахалине.

"Сегодня в 22.40 (мск) была восстановлена подача электричества в трех сёлах Ольшанка, Орлово, Лесогорск Углегорского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в устранении нарушений были задействованы 32 бригады "Сахалинэнерго" (148 человек и 63 единицы техники).

Аэропорт Южно-Сахалинска, паромная переправа Ванино – Холмск, железная дорога Сахалинской области работают в штатном режиме. Проехать по всем автодорогам области можно без ограничений.

В результате обрушившегося на Сахалин в понедельник циклона в трех районах области был введен режим ЧС. Повреждены крыши 28 жилых домов и трех социально значимых объектов. Было нарушено транспортное сообщение.