В Ельце возбудили дело после избиения силовиками посетителей клуба

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено после избиения силовиками посетителей развлекательного клуба в Ельце, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по Липецкой области.

Вопрос об избиении силовиками людей в развлекательном клубе был поднят 14 декабря на сессии Липецкого областного совета депутатов. Как пояснили РИА Новости в заксобрании, депутат из Ельца заявил, что передаст силовикам соответствующие документы. По данным местных СМИ, депутат передал областной прокуратуре и руководству областного УМВД запись с камер видеонаблюдения.

Согласно вызвавшей общественный резонанс видеозаписи, датированной ночью 18 ноября, люди в форме, бронежилетах и масках врываются в заведение, нападая на находящихся там мужчин и нанося им удары, пока те не ложатся на пол, заложив руки за голову. Девушек люди в масках и пришедшие с ними люди в штатском не трогают. Как информируют СМИ, ссылаясь на выступление депутата из Ельца, посетителей доставили в отдел полиции, а потом отпустили по домам, не предъявив никаких обвинений. После того, как история вызвала резонанс, прокуратура области, следственное управление СК РФ по региону и управление МВД начали проверку по инциденту.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия или с угрозой его применения)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, ночью 18 ноября сотрудники спецподразделений регионального управления МВД России в рамках оперативных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, "превысили свои полномочия, применив физическую силу к посетителям кафе "Кара-Кум". СК отмечает, что "силовики во время спецоперации в помещении развлекательного заведения подвергли избиению жителей Ельца, причинив им физическую боль".

Следствием установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, а также потерпевшие. Для определения степени и тяжести причиненного им вреда назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Кроме этого, на баллистическую экспертизу отправлена гильза, найденная работниками развлекательного заведения после ухода силовиков. Выводы экспертов помогут следователям в установлении лица, которое приобрело патрон в специализированном магазине, а также тип оружия, из которого был произведен выстрел. В ходе следствия также будет исследована изъятая из отдела полиции видеозапись ночного инцидента в елецком кафе, которая является одним из главных доказательств по уголовному делу", — информирует следствие, отмечая, что расследование дела находится под контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.