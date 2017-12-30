В Красноярске не подтвердили сообщения о минировании торговых центров

КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Анонимные сообщения о подозрительных предметах в местах массового скопления людей в Красноярске не подтвердились, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.0% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.5% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

В субботу днем красноярцы в социальных сетях и СМИ региона сообщали о том, что полиция работает в торговом центре "Атмосфера дома" и "Комсомолл". МВД сообщило, что по всем звонкам силовики проводят проверку, но не называло конкретных мест.

"Проверки завершены, сообщения оказались ложными, ничего не обнаружено. Сейчас устанавливаются лица, сообщившие информацию" — сказал собеседник Юрченко.

В пятницу торговые центры из-за атаки телефонных террористов массово эвакуировали в Омске и Томске. По данным обладминистрации Томской области, которая ссылается на спецслужбы, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. Сообщения о минировании зданий после проверок не подтвердились.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.