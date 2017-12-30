В Саратовской области рассказали подробности о сбежавшем заключенном

САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Сергей Дубовицкий, который сбежал из колонии и проверяется на причастность к убийству супруги, был осужден три года назад за то, что, будучи пьяным, ранил ножом односельчанина, вступившегося за жену беглеца, говорится в приговоре суда, текстом которого располагает РИА Новости.

Ранее в СУСК сообщили, что убийство 38-летней жительницы села Квасниковка, входящего в состав города Энгельса, произошло в пятницу вечером в ее доме. Возбуждено уголовное дело, следователи проверяют причастность к преступлению ранее судимого супруга потерпевшей. ФСИН и полиция разыскивают 43-летнего осужденного Сергея Дубовицкого, сбежавшего из колонии-поселения в пятницу. По словам детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, у убитой осталось восемь детей, шесть из которых являются совместными с Дубовицким.

Согласно материалам следствия, вечером 24 июля 2014 года во время распития спиртных напитков в доме односельчанки между Дубовицким и женой произошел конфликт на почве ревности из-за того, что та танцевала с другим мужчиной. За женщину вступился потерпевший, который также был на застолье, но Дубовицкий сказал ему не лезть не в свое дело и ушел домой, за ним последовала и супруга.

Суд установил, что в ту же ночь Дубовицкий возле своего дома возобновил исчерпанный конфликт и затеял драку с потерпевшим, которому нанес тяжелые увечья и ножевые ранения.

"Суд считает установленным, что именно подсудимый Дубовицкий в процессе конфликта, инициированного последним, умышленно причинил телесные повреждения потерпевшему", — говорится в приговоре.

Согласно документу, Дубовицкий вину признал частично и уверял, что зачинщиком конфликта был потерпевший. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Осужденный обжаловал приговор, считая его незаконным, несправедливым из-за чрезмерной суровости, но суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, следует из материалов на сайте областного суда.

В ходе отбывания наказания осужденный пытался добиться отсрочки исполнения приговора до достижения его младшим ребенком 14-летнего возраста, но суд не удовлетворил это ходатайство. Впоследствии осужденного перевели из колонии общего режима в колонию-поселение, откуда он и совершил побег.