В Госдуме объяснили заявления ИГ* об ответственности за взрыв в Петербурге

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* после поражения в Сирии готова ставить автограф под любым терактом, чтобы привлекать в свои ряды новых членов, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек

"ИГ* сейчас, когда имидж группировки серьёзно пострадал после поражения в Сирии, будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты. Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ* сейчас готовы ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было", — сказал Шхагошев журналистам.

"Для российских правоохранителей важно раскрыть это преступление, важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем", — добавил политик.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

*Террористическая организация, запрещенная в России