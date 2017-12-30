В Красноярске идут проверки в крупных ТЦ после сообщений о "минировании"

КРАСНОЯРСК, 30 дек — РИА Новости. Силовики и полиция проводят в субботу проверки по факту поступления сообщений о якобы находящихся "подозрительных предметах" в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 11.0% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.5% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.1% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Красноярцы в социальных сетях и СМИ региона сообщают о торговом центре "Атмосфера дома" на правом берегу города и ТРЦ "Комсомолл", распложенного на левобережье.

"По всем поступившим звонкам проводится проверка. На месте работают полицейские и другие правоохранительные структуры", — сказал собеседник агентства, не уточняя названий объектов.

В пятницу торговые центры из-за атаки телефонных террористов массово эвакуировали в Омске и Томске. По данным обладминистрации Томской области со ссылкой на спецслужбы, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. Сообщения о минировании зданий после проверок не подтвердились.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.