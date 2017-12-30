В районе Сокольников электричка сбила мужчину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины на железнодорожной станции "Москва-3" в районе Сокольников, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции "Москва-3" Ярославского направления Московской железной дороги", — сказала она.

Как отметила Марковская, около трех часов ночи мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при попытке взобраться на платформу станции "Москва-3" был сбит проходящей электричкой, следующей по направлению Мытищи — Москва. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Марковская сообщила, что в ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.