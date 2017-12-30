Все возвращенные из Ирака в Дагестан женщины находятся под следствием

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Все возвращенные из багдадской тюрьмы в Дагестан женщины имеют "солидное преступное прошлое" и сейчас находятся под следствием, заявила РИА Новости детский омбудсмен Марина Ежова.

"Все они находятся под следствием, ни одна из них, по крайней мере дагестанки, не на свободе. Выбор вывоза совершенно волшебным образом пал на женщин, которые совершенно профессионально занимались этой деятельностью. Это так называемые черные вдовы. Из тех, кого они привезли, пока нет ни одной женщины-дагестанки, у которой не было бы солидного преступного прошлого", — рассказала Ежова.

По ее словам, некоторые из возвращенных женщин имели сроки за участие в террористической деятельности.

"Среди возвращенных дагестанок все женщины отметились сознательным подходом к поездке в Сирию. Некоторые их них уже здесь имели реальные сроки по этой же статье, то есть их уже осуждали за участие в террористической деятельности, за распространение экстремистской идеологии. И даже есть одна, которая отбыла срок 2,5 года. Соответственно, что у правоохранительных органов к ним масса вопросов", — отметила она.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

* Террористическая организация, запрещенная в России