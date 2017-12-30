На Сахалине три села остаются обесточенными после циклона

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Три села остаются обесточенными после циклона на Сахалине, подача электричества восстановлена в села Надеждино и Бошняково Углегорского района, сообщает в субботу региональное управление МЧС РФ.

"Энергетики "Сахалинэнерго" ведут борьбу с последствиями экстремальных погодных условий, накрывших Сахалинскую область. Сегодня была восстановлена подача электричества в сёла Надеждино и Бошняково Углегорского района. По состоянию на 13.00 (сах) без электроснабжения остается три населенных пункта Углегорского района (два — полностью, один — частично)", — говорится в сообщении.

В результате обрушившегося на Сахалин в понедельник циклона в трех районах области был введен режим ЧС. Повреждены крыши 28 жилых домов и трех социально значимых объектов. Приостановлено движение на нескольких участках автодорог, не работает паромная переправа на материк, прервано морское сообщение с Курилами, отменены пригородные поезда. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.