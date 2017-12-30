Опубликована запись с регистратора автобуса, сбившего людей в Москве

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Сети появились кадры с видеорегистратора автобуса, наехавшего на остановку в Москве утром 29 декабря. Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

На записи видно, как водитель пытался повернуть автобус, однако его попытки не увенчались успехом, и он врезался в толпу пассажиров, стоящих на остановке.

Утром 29 декабря возле станции метро "Сходненская" на северо-западе столицы автобус "Мосгортранса" врезался в остановку. Как рассказал водитель, он пытался избежать столкновения с подрезавшей его легковушкой, из-за чего и произошло ДТП.

В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.