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Происшествия

Десять лет строгого за рыбу: самые нелепые кражи

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:08 30.12.2017)
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© Fotolia / rcfotostockВзлом двериВзлом двери
© Fotolia / rcfotostock

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Кому мешки с деньгами, золотые слитки и дорогие ювелирные украшения, а кому — курица, рыба, мед и кедровые орехи. Зачастую собранные оперативниками вещественные доказательства по уголовным делам о кражах напоминают сельскохозяйственную ярмарку. Грабители берут все, что плохо лежит на продовольственных складах или… растет на деревьях. Однако сроки за это получают такие же, как некоторые за ограбления банков. РИА Новости публикует подборку самых необычных краж последних лет.

Ореховая ОПГ

В Хабаровске в ноябре 2015-го банда из четырех человек совершила несколько налетов на фирму "Колхоз "Русановский". Угрожая оружием, преступники похитили более трех тонн кедровых орехов и 14 тонн шишек общей стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Кроме того, бандиты избили владельца предприятия и потребовали от него ежедневно выплачивать дань за каждый проданный килограмм ореховых шишек. В том же году дерзкие налетчики напали на местного бизнесмена и забрали у него девять мешков с орехами. Вскоре всех членов группировки выявили и задержали. Суд назначил им наказание от 10 до 15 лет колонии строгого режима.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКедровые орехи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кедровые орехи

Тринадцать друзей Оушена

В Алтайском крае несколько лет орудовала банда, ворующая кур с птицефабрики. Организованная преступная группа состояла из 13 человек, среди которых были работники предприятия и их знакомые. На допросах подозреваемые рассказали, что похищали не только птицу, но и корма, причем в больших количествах. Кур вывозили с территории на грузовых автомобилях.  Экономический ущерб от действий преступников составил около 1,5 миллиона рублей. Четверых особо активных членов сообщества приговорили к трем и пяти годам колонии.

Охотники за головами

Житель Астраханской области в 2017 году сколотил целую банду, специализирующуюся на краже крупного рогатого скота. Все началось летом, когда ранее судимый южанин обманом похитил у одного из бизнесменов коров на сумму более 100 тысяч рублей. Вдохновленный успехом, он вскоре подтянул в криминальный бизнес еще четырех человек. За месяц они похитили 14 голов на сумму в полмиллиона рублей. Неизвестно, сколько бы еще пострадало животных, если бы во время очередной кражи преступников не задержали сотрудники полиции. В итоге члены банды получили от двух до пяти лет колонии.

© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкКоровы
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Коровы

Пагубная привычка

В Иркутской области осенью 2017-го задержали группу молодых людей, на счету которой была серия краж как минимум из трех продуктовых магазинов. Действовали налетчики только ночью, а во время нападений использовали шапки с прорезями для глаз и перчатки. Целью грабителей были в основном спиртные напитки. Общая стоимость похищенного алкоголя составила около 300 тысяч рублей. Сейчас любителям бесплатной выпивки грозит до пяти лет колонии.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАлкогольная продукция в супермаркете
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Алкогольная продукция в супермаркете

Рыбный Санта

Весной 2017-го в Хабаровске оперативники задержали банду "дедов морозов", обчистивших рыбный склад. Бандиты, угрожая охраннику топором, вынесли из помещения более четырех тонн замороженной рыбы. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Во время расследования выяснилось, что группировка, в которую входили пять человек в возрасте от 19 до 61 года, продала весь украденный товар неизвестному лицу. Сейчас грабители находятся за решеткой. Им грозит до 10 лет колонии.

© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедникФинский Йоулупукки и лапландский Дед Мороз
© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедник
Финский Йоулупукки и лапландский Дед Мороз

Башкирский Винни-Пух

В октябре 2017-го 40-летний житель села Мраково ночью проник на пасеку и разорил один из ульев. На след любителя бесплатного меда полицейские вышли почти сразу после того, как владелец пчеловодческого хозяйства написал заявление. Интересно, что когда силовики зашли в дом к подозреваемому, то увидели, как он распивал спиртное, обильно закусывая его медом из сот. Руки у него были сильно искусаны пчелами. Общий экономический ущерб от совершенного преступления составил около трех тысяч рублей. Сейчас в отношении сладкоежки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПасека в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Пасека в Новгородской области

Голод не тетка

В Ивановской области 70-летняя пенсионерка совершила несколько краж из дома своего соседа. Первый раз она забрала кетчуп и немного сахара. В следующий раз добычей стали две банки тушенки, упаковка макарон, туалетная бумага, сахар, печенье и 17 пакетиков чая. Общий ущерб составил 630 рублей. На суде бабушка рассказала, что на преступления ее толкнули нищета и голод. Из 7300 рублей, которые составляют ее пенсию, одна половина уходила на погашение кредита за холодильник, а другая — на коммунальные платежи. На продукты у женщины и ее супруга, тоже пенсионера, оставалась только одна тысяча рублей. Сначала ей грозил шестилетний срок, однако в итоге старушка получила один год условно.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЖенщина идет по улице в селе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Женщина идет по улице в селе
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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jessa0763
Какие-то " космические сроки", за убийство людей значительно меньше дают.
08:58
30.12.2017
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