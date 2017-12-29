С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве в магазине "Перекресток", сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко подписано распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве 27 декабря: 500 тысяч рублей получат пострадавшие, получившие вред здоровью средней тяжести, по 250 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести. Все выплаты будут произведены из Резервного фонда бюджета", — написал Кибитов в Twitter.

В пятницу вице-губернатор города Анна Митянина сообщила, что еще четыре пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге обратились за медпомощью. Таким образом, общее число пострадавших возросло до 18.