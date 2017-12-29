Суд арестовал соучастницу нападения на водителя автобуса в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу соучастницу обвиняемого в нападении на водителя автобуса, перевозившего школьников в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, вечером в понедельник напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Ализаде Мустафаев вместе с сожительницей Зульфией Саидмуратовой из хулиганских побуждений с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области. Мустафаев, по версии следователей, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова — несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство".

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зульфии Саидмуратовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сроком до 27 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Невский районный суд Петербурга заключил под стражу до 25 февраля 2018 года Мустафаева, обвиняемого в нападении на водителя автобуса.

Уголовное дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Расследование уголовного дела на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.