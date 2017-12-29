В ДТП под Пензой погибли четыре человека

САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Пензенской области, погибли трое взрослых и один ребенок, еще три человека пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в 16.40 мск на 543-м километре федеральной автодороги М5 "Урал".

"Произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и автомобиля ВАЗ-2107. В результате происшествия 50-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" и его пассажирки 50, 70 и 14 лет от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — заявили в ГИБДД.

По данным ведомства, 22-летний водитель иномарки, его 44-летний пассажир и 19-летняя пассажирка отпущены из больницы после оказания медицинской помощи.

ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку.

В областном главке МЧС уточнили, что ДТП произошло в Нижнеломовском районе неподалеку от населенного пункта Атмис.