В ДТП в Томской области погиб человек, еще пятеро получили травмы

НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Один человек погиб и еще пятеро, в том числе двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Томской области, сообщает в пятницу УМВД по региону.

В полиции уточнили, что авария произошла в Чаинском районе на 230-м километре автодороги Томск- Колпашево.

"По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали, из них двое детей. Пострадавшие в результате ДТП направлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Между тем, по данным местных СМИ, на трассе столкнулись две легковые иномарки.