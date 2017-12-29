Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге возросло до 18 человек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Еще четыре человека, получивших травмы при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге, обратились за медпомощью. Таким образом, количество пострадавших возросло до 18.
"После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", — написала вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter. К настоящему моменту в больницах остаются девять человек.
Компенсация расходов для пострадавших
"Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", — сообщил представитель компании.
Пострадавшим также выплатят по 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
Что произошло
В среду в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. При этом СК продолжает отрабатывать все версии, в том числе теракт.
Совершен теракт
Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Он также поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".
"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил глава государства.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются. Для предотвращения таких происсшествий важна активность граждан и общественных организаций, отметил глава ведомства.
Усиление мер безопасности
Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий. В течение дня служба охраны делает обходы, проверяет покупательские ячейки и ищет бесхозные сумки.
Компании X5 Retail Group демонтировала все камеры хранения. "Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера.