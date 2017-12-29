Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге возросло до 18 человек

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (64)

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Еще четыре человека, получивших травмы при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге, обратились за медпомощью. Таким образом, количество пострадавших возросло до 18.

"После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", — написала вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter. К настоящему моменту в больницах остаются девять человек.

Компенсация расходов для пострадавших

Расходы на лечение и реабилитацию пострадавших пообещал покрыть X5 Retail Group, куда входит сеть "Перекресток”.

"Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", — сообщил представитель компании.

Пострадавшим также выплатят по 300 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Что произошло

В среду в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Сработало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов тротила.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. При этом СК продолжает отрабатывать все версии, в том числе теракт.

Совершен теракт

Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Он также поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы "ликвидировать бандитов на месте".

"Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать", — отметил глава государства.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что система предупреждения террористических актов в России достаточно эффективна, но минимальные риски все же остаются. Для предотвращения таких происсшествий важна активность граждан и общественных организаций, отметил глава ведомства.

Усиление мер безопасности

Сетевой ритейл в России уже начал усиливать меры безопасности. Так, сеть супермаркетов "Лента" закрыла и не использует камеры хранения.

Ритейлер "Дикси" с сегодняшнего дня и до 9 января переходит на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий. В течение дня служба охраны делает обходы, проверяет покупательские ячейки и ищет бесхозные сумки.

Компании X5 Retail Group демонтировала все камеры хранения. "Это временная мера, камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ритейлера.