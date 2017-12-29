Суд в Москве продлил арест трех участников "Артподготовки"*

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, задержанные сотрудниками ФСБ. 7 ноября 2017

Члены ячейки движения Артподготовка, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, задержанные сотрудниками ФСБ. 7 ноября 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу продлил до 16 апреля арест трех соратников лидера запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* Станислава Мальцева по делу о подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить", — огласила решение судья Татьяна Шанина.

Все трое фигурантов – Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров – содержатся в СИЗО "Бутырка". Признают ли они вину, не сообщается.

Все трое, по словам следователя, безработные и "имеют навыки конспирации", поэтому, находясь на свободе, могут скрыться.

Изначально Следственный комитет РФ возбудил дело о террористическом сообществе, в рамках которого Щербинский суд Москвы заключил под стражу соратников Мальцева Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России "революции"". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.