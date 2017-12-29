В Ингушетии школьного бухгалтера будут судить по обвинению в хищении

НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера одной из школ в Назрани, которого обвиняют в хищении более четырех миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

"По версии следствия, 30-летний главный бухгалтер средней общеобразовательной школы №1 Назрани в период с апреля 2014 года по декабрь 2015 года систематически вносил в заявки и реестры на выплату заработной платы завышенные данные о начисленных и выплаченных суммах двум работникам школы", — говорится в сообщении.

По данным следователей, имея доступ к банковским картам работников, бухгалтер в тот же период через банкоматы снимал незаконно начисленные им денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Всего, как считает следствие, им было похищено более четырех миллионов рублей.

Бывшему главбуху предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", — уточняет прокуратура.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера еще одной из школ республики, которую обвиняют в хищении почти одного миллиона рублей.