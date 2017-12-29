Власти рассказали о техническом состоянии врезавшегося в остановку автобуса

Наезд автобуса на остановку в Москве (25)

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тормозная система автобуса, который врезался в остановку у станции метро "Сходненская", работала нормально. Рулевое управление также было исправно, говорится в сообщении департамента транспорта в Twitter.

Такие результаты дала предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом.

В аварии пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Их госпитализировали.

По предварительным данным московской полиции, водитель автобуса перед ДТП пытался уйти от столкновения с другой машиной, но не справился с управлением.

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Предположительно, его "подрезала" Daewoo Nexia, на которую в Московской области была выдана лицензия такси. В таксомоторной компании проведут проверку.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации московских властей, водитель автобуса с 2015 года ни разу не нарушал ПДД.

Этот автобус передали "Мосгортрансу" в 2007 году, на маршруты он вышел в 2008-м. Пробег составляет 460 тысяч километров при средних показателях от 700 тысяч до миллиона километров. Машина проходила регулярное плановое обслуживание.

На этой неделе в столице произошел еще один инцидент с автобусом, в результате которого погибли люди. Он въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами стали четыре человека, еще одиннадцать пострадали.