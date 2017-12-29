В Чечне мужчина получил 5,5 года колонии за попытку похищения бывшей жены

ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Суд в Грозном назначил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима местному жителю, которого обвиняли в попытке похищения бывшей жены, она оказала сопротивление и вырвалась из рук похитителя, сообщила прокуратура Чечни.

Суд установил, что 15 ноября 2016 года мужчина напал на бывшую супругу и, схватив за верхнюю одежду, попытался посадить в автомобиль. Женщина оказала сопротивление, вырвалась и забежала в ближайший подъезд многоквартирного дома. Забежав следом, экс-супруг ударил женщину кулаком по затылку и, воспользовавшись ее временной потерей сознания, попытался оттащить бывшую жену к машине. Очнувшись, женщина продолжила борьбу, за что получила еще три удара в голову. Шум привлек внимание жильцов дома и, услышав звуки открывающейся двери, мужчина скрылся с места преступления.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления по двум статьям УК РФ "Покушение на похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — говорится в сообщении.

Практика похищения невест на Кавказе была широко распространена, однако в 2010 году глава Чечни Рамзан Кадыров призвал искоренить этот обычай, как противоречащий законодательству России и исламу. Он заявил, что ислам не признает брак, заключенный без истинного согласия девушки. Духовенству запретили совершать мусульманский обряд бракосочетания "никях" в подобных случаях. Религиозные деятели идею поддержали, и в Чечне перестали воровать девушек с целью женитьбы. Любые попытки нарушить закон пресекаются крайне жестко.

Нередко похищения невест заканчивались трагически, приводили в многолетней вражде между семьями, а порой и к кровной мести. В Чечне с начала лета функционирует комиссия по урегулированию семейных конфликтов, которая уже воссоединила свыше тысячи распавшихся семей и пар.