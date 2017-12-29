В Петербурге из-за задымления закрыли две станции метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Станции метро "Горьковская" и "Невский проспект" в Санкт-Петербурге закрыты из-за задымления, сообщает Петербургский метрополитен.

"В 14.22 станции "Горьковская" и "Невский проспект" закрыты из-за внешнего задымления. Включена дополнительная вентиляция", — говорится в сообщении.

Как заявили РИА Новости в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, задымление произошло из-за возгорания мусора в вентиляционной шахте метрополитена.

"Заявка поступила примерно в 14.25. В шахте на "Марсовом поле" произошло горение мусора на глубине 90 метров. Оно было ликвидировано до приезда пожарных", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, станции "Невский проспект" и "Горьковская" закрывались на проветривание.

Как отметили в метрополитене, поезда проезжают станции без остановок, опасности для пассажиров нет.