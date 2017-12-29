В Благовещенске эвакуировали торговые центры после звонков о "минировании"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Несколько торговых центров "заминировали" в пятницу в Благовещенске, после проверки информация о взрывных устройствах не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Амурской области.
"Поступили анонимные звонки о "минировании", все службы оперативно выехали на место, после осмотра торговых центров и эвакуации людей взрывные устройства не обнаружены", — рассказал собеседник.
Местные СМИ сообщают, что в пятницу в Благовещенске эвакуировали из центрального универмага, торговых центров "Реал", "От и До", "Флагман" и "Амурская ярмарка".
Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.