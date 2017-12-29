В Благовещенске эвакуировали торговые центры после звонков о "минировании"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Несколько торговых центров "заминировали" в пятницу в Благовещенске, после проверки информация о взрывных устройствах не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Амурской области.

"Поступили анонимные звонки о "минировании", все службы оперативно выехали на место, после осмотра торговых центров и эвакуации людей взрывные устройства не обнаружены", — рассказал собеседник.

Местные СМИ сообщают, что в пятницу в Благовещенске эвакуировали из центрального универмага, торговых центров "Реал", "От и До", "Флагман" и "Амурская ярмарка".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.