В Иркутске ряд объектов эвакуировали из-за "минирования"

ИРКУТСК, 29 дек — РИА Новости. Ряд зданий в Иркутске эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минировании", опасные предметы обнаружены не были, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

"Звонки о том, что ряд объектов в Иркутске заминирован, к счастью, не соответствуют реальности. Были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия. Проверка показала, что угрозы нет, сообщения ложные", — сказал собеседник агентства.

Большая часть якобы "заминированных" объектов — торговые центры. Очевидцы сообщают в соцсетях об эвакуации ТЦ "СильверМолл", "130 квартал", "Комсомолл". Дежурные службы Иркутского аэропорта и Центрального железнодорожного вокзала города сообщили о том, что все сотрудники работают в штатном режиме, эвакуации людей не проводились, о сообщениях, связанных с минированием, им не известно.

Ранее подобные массовые сообщения о минировании зданий в Иркутске поступали в конце сентября, все они также оказались ложными.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.