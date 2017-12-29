В Пензе ищут "телефонных террористов", сообщивших о "минировании" ТЦ

САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе устанавливает личности неизвестных, после звонков которых в ночь на пятницу оперативные службы проверяли сообщения о якобы заминированных торговых центрах, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

По данным главка, в ночь на пятницу в торговые центры в Пензе поступили телефонные сообщения о минировании.

"Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали на место и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным заведомо ложным сообщениям об акте терроризма", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что проверки на наличие взрывных устройств проводились не менее чем в трех торговых центрах Пензы, среди них — "Гермес", "Проспект" и "Высшая лига".