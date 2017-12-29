В больницах остаются девять пострадавших при взрыве в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В стационарах продолжают оставаться девять пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 13.00 29 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 18 человек. Остаются в стационарах 9 человек", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Митянина сообщила, что ночью за медицинской помощью обратились еще четверо пострадавших при взрыве. После осмотра специалистами три человека оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.