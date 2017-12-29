В Ижевске неизвестные "заминировали" четыре объекта

УФА, 29 дек — РИА Новости. Неизвестные "заминировали" четыре объекта в Ижевске, саперы подозрительных предметов не нашли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Удмуртии.

В ведомстве официально не комментируют, о каких объектах идет речь. "По всем сообщениям, поступившим из республиканского МВД в дежурную часть Росгвардии по Удмуртии о необходимости обследования объектов на предмет обнаружения взрывных устройств, задействовались сотрудники вневедомственной охраны и саперы ОМОН. Никаких взрывных устройств не найдено", — сообщил РИА Новости официальный представитель региональной Росгвардии Антон Дулесов.

Он отметил, что во время обследования объектов их территория была оцеплена, а люди из зданий были эвакуированы.

В то же время источник в правоохранительных органах Удмуртии сообщил агентству, что звонки о минировании поступили по четырем объектам города Ижевск, полиция разыскивает звонивших.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.