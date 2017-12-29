В Нижневартовске и Сургуте проверяют ряд объектов после анонимных звонков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек — РИА Новости. Сообщения о "минировании" ряда объектов поступили в пятницу в экстренные службы двух крупнейших городов ХМАО — Нижневартовска и Сургута, угрозы не подтверждаются, идет проверка, сообщили РИА Новости в официальном штабе правительства Югры.

"Сегодня… на телефоны дежурных служб городов Сургута и Нижневартовска поступили анонимные сообщения о минировании объектов с массовым пребыванием людей. В настоящее время реальная угроза не подтверждена. Силовыми ведомствами проводятся дополнительные проверки объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта и обследование мест массового пребывания людей", — рассказали в штабе.

Среди пострадавших от "лжеминеров" объектов — местный Дворец Искусств, где эвакуация, по данным местных СМИ, произошла за пару часов до запланированного там новогоднего представления.

Как заявили РИА Новости в учреждении, всем, кто не попал по вине хулиганов на праздник, будет предложена замена на другую дату.

В окружном управлении МВД пока не комментируют информацию о ложном минировании.