СК займется двумя историями с издевательствами над детьми

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ займется двумя историями с издевательствами над детьми в регионах, которые получили резонанс после передач на телевидении, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"На этой неделе в эфире федеральных каналов вышел ряд сюжетов о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате организованную в Кировской области доследственную проверку, а также уголовное дело, возбужденное в Липецкой области", — сказала она.

Как отметила Петренко, в одном из сюжетов сообщалось, что в Кирове отчим выгнал трехлетнего пасынка на улицу в мороз в одной майке. Ребенок выжил благодаря тому, что его плач услышала соседка. По данному факту СУ СК по Кировской области проводится проверка.

Петренко также выделила историю матери из Липецкой области, которую ограничили в родительских правах, она и ее сожитель издевались над двумя малолетними детьми, били их и заставляли пить алкоголь. Следователи сразу после эфира возбудили дело по пункту "б" части четвертой статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего" и пункту "г" части второй статьи 117 УК РФ "истязание несовершеннолетнего".

Петренко добавила, что Бастрыкин поручил тщательно проверить указанные факты и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Также центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки и результаты расследования уголовного дела.