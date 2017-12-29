Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции Браудера в Россию

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции в Россию основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, уже дважды заочно осужденного за налоговые махинации, сообщил журналистам в пятницу прокурор Алексей Поляков.

"Генпрокуратура давно уже добивается экстрадиции Браудера. В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции", — сказал гособвинитель.

По его словам, ранее Интерпол отклонил такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными.

"Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции", — отметил Поляков.

Сегодня Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера, некогда крупнейшего иностранного портфельного инвестора в Россию, к 9 годам заключения за неуплату налогов и взыскал 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок Браудер получил в 2013 году по другому уголовному делу, также о налоговых махинациях, но в совокупности срок составляет те же девять лет заключения.

Прокурор Михаил Резниченко сообщил, что сторона обвинения удовлетворена приговором. "Суд согласился с предложенной квалификацией и назначил наказание, о котором мы просили", — сказал он.

Резниченко также отметил, что в процессе соблюдались права подсудимых. "Об ограничении прав подсудимых говорить не приходится", — пояснил он.