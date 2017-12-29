Новый инцидент с автобусом в Москве: трое пострадавших у "Сходненской"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку в районе метро "Сходненская" в Москве, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством и не справился с управлением.
На месте ДТП работает полиция, туда также прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Это уже второе за неделю ДТП в столице с участием автобуса. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, четыре человека погибли, 11 получили травмы.
Пострадавшие
"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Не справился с управлением
"В районе дома 37 по улице Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — сказал Титов.
В департаменте транспорта столицы отметили, что автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль.
"На Сходненской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Как отметила Иванова, по предварительным данным, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро "Сходненская", не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП
"Прокуратура Северо-Западного административного города Москвы организовала проверку в связи с ДТП на северо-западе столицы. Кроме того, прокуратурой города поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала Нефедова.
Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров.
На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб, туда же прибыл Ликсутов.
Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего" автобус. Место ДТП оцеплено полицией, на земле лежат осколки и обломки автобусной остановки, передняя часть автобуса разбита. Движение на Сходненской улице затруднено.
Столичный департамент транспорта опубликовал в Twitter фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски – так покрашены московские автобусы.