Новый инцидент с автобусом в Москве: трое пострадавших у "Сходненской"

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку в районе метро "Сходненская" в Москве, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством и не справился с управлением.

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На месте ДТП работает полиция, туда также прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Это уже второе за неделю ДТП в столице с участием автобуса. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, четыре человека погибли, 11 получили травмы.

Пострадавшие

После ДТП источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости о двух погибших, но впоследствии эта информация, к счастью, не подтвердилась. По данным ГУ МЧС, погибших в результате ДТП нет. Полиция сообщила о трех пострадавших, они госпитализированы.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Не справился с управлением

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другой машиной.

"В районе дома 37 по улице Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — сказал Титов.

В департаменте транспорта столицы отметили, что автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль.

"На Сходненской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017 © Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

В департаменте также сообщили, что автомобиль, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП, имеет лицензию такси, выданную в Московской области. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что обратятся в минтранс области с просьбой проверить таксомоторную компанию.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как отметила Иванова, по предварительным данным, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро "Сходненская", не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования по делу, возбужденному в связи с ДТП с автобусом, врезавшимся в остановку у станции метро "Сходненская", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Северо-Западного административного города Москвы организовала проверку в связи с ДТП на северо-западе столицы. Кроме того, прокуратурой города поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала Нефедова.

Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров.

На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб, туда же прибыл Ликсутов.

Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего" автобус. Место ДТП оцеплено полицией, на земле лежат осколки и обломки автобусной остановки, передняя часть автобуса разбита. Движение на Сходненской улице затруднено.

Столичный департамент транспорта опубликовал в Twitter фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски – так покрашены московские автобусы.