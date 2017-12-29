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Происшествия

Новый инцидент с автобусом в Москве: трое пострадавших у "Сходненской"

12:4129.12.2017
(обновлено: 12:55 29.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЭвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017Эвакуация пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку в районе метро "Сходненская" в Москве, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством и не справился с управлением.

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© Ruptly
LIVE: Ситуация у станции метро "Сходненская", где автобус сбил людей

На месте ДТП работает полиция, туда также прибыл заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Это уже второе за неделю ДТП в столице с участием автобуса. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, четыре человека погибли, 11 получили травмы.

Пострадавшие 

Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter
У предполагаемого виновника ДТП около "Сходненской" есть лицензия такси
После ДТП источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости о двух погибших, но впоследствии эта информация, к счастью, не подтвердилась. По данным ГУ МЧС, погибших в результате ДТП нет. Полиция сообщила о трех пострадавших, они госпитализированы.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", — написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Автобус сбил остановку у метро "Сходненская" в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рейсовый пассажирский автобус в пятницу утром врезался в остановку, которая находится на Химкинском бульваре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.Пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
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В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСогласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал другой водитель: автобус въехал в остановку после того, как в него врезался автомобиль.
© Фото : страница "Московский транспорт" в TwitterСтоличный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter
Столичный департамент транспорта опубликовал фото автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован неподалеку от места аварии. На задней части машины видны следы удара, а также зеленая и белая краски. Автомобиль имеет лицензию такси, выданную в Московской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКак отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как отметили в Дептрансе, водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль, у него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На место происшествия выехали следователи ГСУ СК России по Москве. Они будут выяснять обстоятельства происшествия.
© РИА НовостиИз-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
Из-за ДТП с автобусом движение на Сходненской улице в направлении центра затруднено.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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На место ДТП прибыл заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
© РИА Новости / Николай ПевцовСК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Николай Певцов
СК полагает, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, когда пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
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Не справился с управлением 

На месте ДТП возле метро Сходненская в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости
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В Москве автобус сбил людей на остановке возле метро
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другой машиной.

"В районе дома 37 по улице Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — сказал Титов.

В департаменте транспорта столицы отметили, что автобус совершил наезд на остановку на Сходненской улице в Москве после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль.

"На Сходненской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

© Фото : страница "Московский транспорт" в TwitterАвтомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© Фото : страница "Московский транспорт" в Twitter
Автомобиль Daewoo Nexia на месте ДТП на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следователи назвали возможную причину ДТП у метро "Сходненская"
В департаменте также сообщили, что автомобиль, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП, имеет лицензию такси, выданную в Московской области. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что обратятся в минтранс области с просьбой проверить таксомоторную компанию.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как отметила Иванова, по предварительным данным, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро "Сходненская", не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заммэра Москвы Ликсутов прибыл на место ДТП на "Сходненской"
Прокуратура Москвы контролирует ход расследования по делу, возбужденному в связи с ДТП с автобусом, врезавшимся в остановку у станции метро "Сходненская", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Северо-Западного административного города Москвы организовала проверку в связи с ДТП на северо-западе столицы. Кроме того, прокуратурой города поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала Нефедова.

Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на месте, где пассажирский автобус въехал в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб, туда же прибыл Ликсутов.

Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего" автобус. Место ДТП оцеплено полицией, на земле лежат осколки и обломки автобусной остановки, передняя часть автобуса разбита. Движение на Сходненской улице затруднено.

Столичный департамент транспорта опубликовал в Twitter фото автомобиля Daewoo Nexia, на задней части которого видны следы удара, а также зеленой и белой краски – так покрашены московские автобусы.

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